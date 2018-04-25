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Пограничники приобрели внедорожник со спецоборудованием почти за 700 тыс. евро

Фото pixabay.com

Пограничники за европейские средства купили внедорожник с современным оборудованием, который будут использовать на границе с Беларусью и в международных операциях за границей.

В автомобиле Toyota Land Cruiser установлен радар, который может зафиксировать человека на расстоянии 11 км, а автомобиль – 20 км.

Радар автоматически обнаруживает возможные нарушения и информирует оператора оборудования, у которого в автомобиле установлено специальное рабочее место. Радар может фиксировать человека в пределах 11 километров, а автомобиль — до 20 километров.

Новый Toyota Land Cruiser также оснащен тепловизорным оборудованием. Такой тепловизор может захватывать изображение на расстоянии до 6 километров.

Внедорожник такого же цвета и имеет те же отличительные знаки, что и другие Toyota Land Cruiser, используемые пограничниками. Всего у Службы охраны госграницы 80 внедорожников.

Новый автомобиль пограничники будут использовать для контроля над территорией у границы с Беларусью. Нет никаких сомнений в том, что это оборудование будет особенно эффективным при обнаружении случаев пересечения границы, контрабанды и незаконного перевоза мигрантов, а также при выявлении других преступлений.

Цена этой покупки составляет 667 430 евро, включая НДС.

l24.lt

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