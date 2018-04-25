На минувшей неделе пограничники выловили контрабандные товары из реки Нерис и задержали автомобили, оборудованные тайниками.
l3 января около 22 часов гражданин Беларуси на тягаче Iveco прибыл на пропускной пункт «Лаворишкес» (сопредельный пункт «Котловка»). Он заявил, что везет в Литву доски. Однако таможенники решили проверить грузовик рентгеновской системой, так как зачастую в подобном грузе прячут контрабанду.
Как сообщает таможенная служба, водитель начал препираться и тянуть время, чтобы избежать проверки.
Детальный осмотр показал, что половина заявленного груза – контрабанда: в середине была оставлена полость, куда были загружены коробки. Всего там находилось 280 тысяч пачек белорусских сигарет семи видов. Их оценили в 977 тысяч евро. Отмечается, что с начала года это самый большой контрабандный груз, перехваченный таможней.
Водитель, транспортное средство и контрабанда задержаны. Начато предварительное расследование. Нарушителя по решению суда арестовали на один месяц.
В минувшую субботу в Швенченском районе пограничники пресекли сразу две попытки доставить контрабандные сигареты через реку Нерис. После полуночи пограничники Павоверской заставы Вильнюсской пограничной команды, патрулировавшие отрезок границы с Беларусью по Нерис, заметили плывущий по реке подозрительный объект.
Пограничники выловили груз. Выяснилось, что таким способом из Беларуси в Литву было отправлено 240 пачек сигарет. Груз был оснащен GPS-передатчиком, который используется контрабандистами для отслеживания его передвижения. Примерно через час пограничники подобрали еще один такой пакет. Всего сотрудники CОГГ извлекли из воды 480 пачек.
По уточненным данным, в прошлом году литовская таможня задержала 8 250 000 пачек контрабандных сигарет. Это на 34% больше, чем в 2018 году.
Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ
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