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Происшествия

Пограничники выловили контрабандные товары из реки Нерис

  • Фото pasienis.lt
  • Фото pasienis.lt

На минувшей неделе пограничники выловили контрабандные товары из реки Нерис и задержали автомобили, оборудованные тайниками.

l3 января около 22 часов гражданин Беларуси на тягаче Iveco прибыл на пропускной пункт «Лаворишкес» (сопредельный пункт «Котловка»). Он заявил, что везет в Литву доски. Однако таможенники решили проверить грузовик рентгеновской системой, так как зачастую в подобном грузе прячут контрабанду.

Как сообщает таможенная служба, водитель начал препираться и тянуть время, чтобы избежать проверки.

Детальный осмотр показал, что половина заявленного груза – контрабанда: в середине была оставлена полость, куда были загружены коробки. Всего там находилось 280 тысяч пачек белорусских сигарет семи видов. Их оценили в 977 тысяч евро. Отмечается, что с начала года это самый большой контрабандный груз, перехваченный таможней.

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Водитель, транспортное средство и контрабанда задержаны. Начато предварительное расследование. Нарушителя по решению суда арестовали на один месяц.

В минувшую субботу в Швенченском районе пограничники пресекли сразу две попытки доставить контрабандные сигареты через реку Нерис. После полуночи пограничники Павоверской заставы Вильнюсской пограничной команды, патрулировавшие отрезок границы с Беларусью по Нерис, заметили плывущий по реке подозрительный объект.

Пограничники выловили  груз. Выяснилось, что таким способом из Беларуси в Литву было отправлено 240 пачек сигарет. Груз был оснащен GPS-передатчиком, который используется контрабандистами для отслеживания его передвижения. Примерно через час пограничники подобрали еще один такой пакет. Всего сотрудники CОГГ извлекли из воды 480 пачек.

По уточненным данным, в прошлом году литовская таможня задержала 8 250 000 пачек контрабандных сигарет. Это на 34% больше, чем в 2018 году.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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