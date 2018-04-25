Фото pasienis.lt

Фото pasienis.lt

На минувшей неделе пограничники выловили контрабандные товары из реки Нерис и задержали автомобили, оборудованные тайниками.

l3 января около 22 часов гражданин Беларуси на тягаче Iveco прибыл на пропускной пункт «Лаворишкес» (сопредельный пункт «Котловка»). Он заявил, что везет в Литву доски. Однако таможенники решили проверить грузовик рентгеновской системой, так как зачастую в подобном грузе прячут контрабанду.

Как сообщает таможенная служба, водитель начал препираться и тянуть время, чтобы избежать проверки.

Детальный осмотр показал, что половина заявленного груза – контрабанда: в середине была оставлена полость, куда были загружены коробки. Всего там находилось 280 тысяч пачек белорусских сигарет семи видов. Их оценили в 977 тысяч евро. Отмечается, что с начала года это самый большой контрабандный груз, перехваченный таможней.