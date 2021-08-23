Пограничники за минувшие сутки развернули несколько мигрантов, одного пропустили

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь несколько лиц, которые пытались нелегально пересечь границу, один пропущен в Литву по гуманитарным причинам, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГ) и Департамент статистики.
Это первый раз с 3 августа (когда пограничникам было дано право не пропускать в страну людей в запрещенных для пересечения границы местах), когда в сутки зафиксировано однозначное число пытавшихся пересечь границу в неположенном месте.
Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в запрещенных местах в Вильнюсском и Игналинском районах.
В воскресенье было несколько случаев, когда в страну повторно пытались попасть те же самые лица.
Литовские пограничники не использовали оружие, спецсредста, физическое принуждение. Инциденты не зафиксированы.
В последние месяцы выросла нелегальная миграция в Литву из Беларуси, в общей сложности на границе в этом году уже задержано более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно – из стран Ближнего Востока и Африки, у большинства из них нет документов.
Служба охраны госграницы (СОГГ) подтвердила, что из-за миграционного кризиса примет 500 новых сотрудников.