Пограничники за минувшие сутки развернули несколько мигрантов, одного пропустили

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь несколько лиц, которые пытались нелегально пересечь границу, один пропущен в Литву по гуманитарным причинам, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГ) и Департамент статистики.

Это первый раз с 3 августа (когда пограничникам было дано право не пропускать в страну людей в запрещенных для пересечения границы местах), когда в сутки зафиксировано однозначное число пытавшихся пересечь границу в неположенном месте.

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в запрещенных местах в Вильнюсском и Игналинском районах.