Погранпроекты с Беларусью должны прекратиться – И. Шимоните

«Крупнейшей проблемой этих проектов является то, что они не продолжаются, поскольку как не смотреть на них, к этим проектам прикасаются различные ведомствам режима, и получают от этого финансовую выгоду», – пояснила она.

Глава правительства отмечает, что одностороннее прекращение реализации пограничных проектов будет грозить большими финансовыми штрафами.

«Если эти проекты не продолжаются, то применяются определенные финансовые коррекции на средства, которые уже были потрачены, и это значительные суммы. Наша просьба заключается в создании возможностей для государств расторгнуть эти проекты без финансовых последствий. Иначе придется их продолжать, а продолжать придется наперекор собственным убеждениям», – сказала И. Шимоните.

По ее словам, прекратить проекты следует, не взирая на то, что Литва понесет финансовые потери.

«Это уже не вопрос денег. Эти проекты требуют определенного сотрудничества с государственными ведомствами , и действительно среди ведомств есть такие, сотрудничество с которыми сложно представить», – сказала премьер.

Министр внутренних дел Агне Билотайте в четверг сказала BNS, что прекратить финансирование пограничных проектов — принципиальная позиция Литвы.

«У нас рядом тиран и мы не можем его кормить», — сказала она.

«Мы не можем финансировать этот режим и использовать для этого европейские деньги, особенно в этом контексте, когда происходят такие события. (…) Мы уже обратились в Еврокомиссию (ЕК), еще не получили ответ, но я верю, что в нынешнем контексте решение точно будет найдено», — сказала глава МВД.

По ее словам, сначала нужно добиться, чтобы за прекращение проектов ЕС не вводил финансовые санкции, а потом уже оценивать осуществляемые в Литве проекты и решать вопрос об их будущем.

В 2015 году Еврокомиссия утвердила программу трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси. Ее бюджет – 81,4 млн евро, из них вклад ЕС – 74 млн евро.

По данным литовского Министерства внутренних дел, на данный момент в Литве в рамках этой программы реализуются проекты на 7,155 млн евро.

Среди них – реконструкция Центра регистрации беженцев в Пабраде, ремонт Кинологического центра в Мицкунай, закупки транспортных средств и средств дрессировки, трактора, катера, предназначенных для охраны границы.

МВД отмечает, что если средства программы будут признаны ненадлежащими, то Литва лишится 6,440 млн евро.

В рамках упомянутой программы ЕС планировал выделить 4,5 млн евро на модернизацию пропускного пункта на латвийско-белорусской границе, 3,3 млн евро – на развитие телекоммуникационной инфраструктуры на границе Литвы и Беларуси (BOMBEL-4), 0,5 млн евро – на создание Белорусской Академией наук системы сокращения влияния инвазивных видов на охраняемых погрантерриториях, 270 тыс. евро – на сохранение традиций и культурного наследия в Лидском районе и на прочее.

Литва предпринимает санкции против Беларуси после того, как в минувшее воскресенье по распоряжению Александра Лукашенко в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair более чем со 100 пассажирами на борту. Летевшие им белорусский оппозиционный журналистам Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны и взяты под стражу.