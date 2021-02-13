Погранслужба задержала 12 нелегально пересекших границу граждан Ирака

Пограничники проследили их до находящегося в деревне нежилого дома. Здесь они нашли девять мужчин и трех женщин, у которых были иракские паспорта. В вторник нелегалы попросила убежища в Литве.

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Сотрудники заставы в Твяречяй в середине декабря задержали десять пришедших из Беларуси иракцев, в конце января — еще 14. Все они также обратились за убежищем в Литве.