Погранслужба задержала 12 нелегально пересекших границу граждан Ирака

Сотрудники Службы по охране государственной границы (СОГГ) ночью во вторник в Игналинском районе задержали 12 нелегально перешедших границу граждан Ирака, которые позже попросили убежища.
По информации СОГГ, сотрудники заставы в Твяречяй после полуночи на границе с Беларусью у деревни Лазинкай заметили идущие в сторону Литвы следы.
Пограничники проследили их до находящегося в деревне нежилого дома. Здесь они нашли девять мужчин и трех женщин, у которых были иракские паспорта. В вторник нелегалы попросила убежища в Литве.
Сотрудники заставы в Твяречяй в середине декабря задержали десять пришедших из Беларуси иракцев, в конце января — еще 14. Все они также обратились за убежищем в Литве.