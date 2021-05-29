Погрузки в Клайпедском порту в этом году – самые большие в странах Балтии

Грузовые потоки в Рижском порту сократились на 15,8% до 6,94 тонн, в Вентспилском – на 10,1% до 4,288 млн тонн, а в Лиепайском – выросли на 1,6% до 2,204 млн тонн.

Объединенный Таллинский порт не предоставил данные за четыре месяца. В первом квартале его грузооборот был на 9,5% меньше, чем год назад – 5,275 млн тонн.

На Бутинском терминале в Литве в январе-апреле было перевалено 1,837 млн тонн нефти – на 28,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По объемам погрузок на восточном побережье Балтийского моря и далее продолжают лидировать три российских порта в Финском заливе. Погрузки в Усть-Луге за сопоставимый период сократились на 5 до 34,508 млн тонн, между тем, в Санкт-Петербурге они выросли на 1% до 19,956 млн тонн, а в Приморске они сократились на 22,8% до 16,867 млн тонн.

Погрузки в Калининградском порту в январе-апреле этого года сократились на 17,7% до 3,123 млн тонн.