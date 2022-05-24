Погрузкой пробной партии украинского зерна, прибывшего в Клайпеду, займется Bega

Зерно, доставленное в Литву вторым пробным железнодорожным составом из Украины, будет отгружено одной из крупнейших стивидорных компаний Клайпедского порта — Bega. Состав с 1,3 тыс. тонн зерна покинул Украину полторы недели назад и прибыл в Литву в понедельник.
«Он должен прибыть к нам, мы ждем его. Мы являемся получателями этого груза, у нас заключен договор с отправителем», — заявил во вторник BNS генеральный директор Bega Лаймонас Римкус.
По его словам, компания готова принять больше зерна из Украины, но дойдет ли оно до Клайпеды, зависит от логистических возможностей.
«У нас есть планы, возможности, мы готовы его принять и очень стремимся к тому, чтобы это произошло, потому что нет времени на расчеты, нужно делать, альтернатив не так много. Если логистика так или иначе сложится тем или иным путем, мы и наши партнеры готовы значительно увеличить эти цифры», — сказал Римкус.
По его словам, пока сложно оценить экономическую выгоду от такой логистической цепочки, но понятно, что долгий путь на поезде обходится очень дорого.
Поезд, прибывший в понедельник в Шештокай, что на литовско-польской границе, во вторник должен прибыть в Клайпедский порт.
Следование этого поезда из Украины через Польшу была организована компанией Lotos Kolej, а от польской границы до Шештокай и Клайпеды – литовской компанией LTG Cargo.
По сообщению последней, на этой неделе из Украины в Литву должны отправиться еще два поезда с украинским зерном и еще один с сельхозпродукцией (маслом, кукурузой, зерном).
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