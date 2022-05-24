Погрузкой пробной партии украинского зерна, прибывшего в Клайпеду, займется Bega

По его словам, компания готова принять больше зерна из Украины, но дойдет ли оно до Клайпеды, зависит от логистических возможностей.

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«У нас есть планы, возможности, мы готовы его принять и очень стремимся к тому, чтобы это произошло, потому что нет времени на расчеты, нужно делать, альтернатив не так много. Если логистика так или иначе сложится тем или иным путем, мы и наши партнеры готовы значительно увеличить эти цифры», — сказал Римкус.

По его словам, пока сложно оценить экономическую выгоду от такой логистической цепочки, но понятно, что долгий путь на поезде обходится очень дорого.

Поезд, прибывший в понедельник в Шештокай, что на литовско-польской границе, во вторник должен прибыть в Клайпедский порт.

Следование этого поезда из Украины через Польшу была организована компанией Lotos Kolej, а от польской границы до Шештокай и Клайпеды – литовской компанией LTG Cargo.

По сообщению последней, на этой неделе из Украины в Литву должны отправиться еще два поезда с украинским зерном и еще один с сельхозпродукцией (маслом, кукурузой, зерном).

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