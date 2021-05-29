Поиск места для захоронения радиоактивных отходов ИАЭС

«Мы должны выбрать наиболее перспективные потенциальные места, где глубинное хранилище имело бы минимальное воздействие на окружающее сообщество. Все чувствительные факторы, связанные с жителями и их благополучием, оценит IDOM, руководствуюсь лучшей мировой практикой», – отметил в пресс-релизе генсекретарь АЭС Аудрюс Каменас.

Ранее ИАЭС комментировала BNS, что оценщик представит выводы по наиболее подходящим местам, учтет, где лучше строить могильник по социально-экономическим признакам – безработице, подходу к радиоактивным отходам, плотности населения и прочему.

Исследование будет финансироваться за счет Норвежских средств финансовых механизмов, сообщается не центральном портале публичных закупок.

Захоронение радиоактивных отходов на глубине сейчас считается единственным безопасным способом, который позволяет безопасно изолировать отходы, не вредя людям и биосфере.

Подсчитано, что одно лишь строительство могильника обойдется в 1 млрд евро, а его использование будет стоить еще 900 млн евро. Кроме того, потребуются места для избрания места для подземной лаборатории, место могильника еще должно будет пройти утверждение, а объект — стадию проектировки.

ИАЭС была окончательно остановлена в конце 2009 года, работы по ее закрытию планируется завершить к 2038 году.