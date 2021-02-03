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Пока эксперты предлагают не смягчать карантин в Литве

Nuotrauka Sanatorija Belorus Druskininkuose/ facebook.com

Экспертный совет при правительстве Литвы предлагает Кабмину пока не смягчать карантинные ограничения, сообщила в среду BNS глава Группы Экспертного совета по карантину Рамуне Каледене. 

«Мы придерживаемся стратегии, согласно которой мы все равно не можем смягчать ограничения, едва перейдя от худшего сценария к менее плохому. Следует подождать, чтобы этот сценарий закрепился», – сказала BNS профессор Литовского университета наук о здоровье Р. Каледене.

«После длительных, действительно интенсивных дискуссий, с учетом опыта других стран, на сегодняшний день (…) мы не выдвигали предложений о каких-либо послаблениях карантинного режима и на следующей неделе. Мы предлагаем подождать низшего предела сценария «С»,  – сказала она.

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Ранее министры объявляли о планах рассмотрения в среду возможности открытия салонов красоты и магазинов промтоваров с отдельным входом с улицы. 

По словам Р. Каледене, эксперты считают, что такие послабления можно реализовывать только на нижнем пределе сценария «С»– 150 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней.

В данный момент этот показатель в Литве составляет 414,9 случая.

«Каждую неделю мы обязуемся пересматривать, обсуждать, что можно сделать», – сказала Р. Каледене.

Пока ни представители правительства, ни Министерства здравоохранения не ответили BNS, какие предложения будут внесены с учетом мнения экспертов.  

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