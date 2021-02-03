Пока эксперты предлагают не смягчать карантин в Литве

Экспертный совет при правительстве Литвы предлагает Кабмину пока не смягчать карантинные ограничения, сообщила в среду BNS глава Группы Экспертного совета по карантину Рамуне Каледене.

«Мы придерживаемся стратегии, согласно которой мы все равно не можем смягчать ограничения, едва перейдя от худшего сценария к менее плохому. Следует подождать, чтобы этот сценарий закрепился», – сказала BNS профессор Литовского университета наук о здоровье Р. Каледене.

«После длительных, действительно интенсивных дискуссий, с учетом опыта других стран, на сегодняшний день (…) мы не выдвигали предложений о каких-либо послаблениях карантинного режима и на следующей неделе. Мы предлагаем подождать низшего предела сценария «С», – сказала она.