Пока эксперты предлагают не смягчать карантин в Литве

Экспертный совет при правительстве Литвы предлагает Кабмину пока не смягчать карантинные ограничения, сообщила в среду BNS глава Группы Экспертного совета по карантину Рамуне Каледене.
«Мы придерживаемся стратегии, согласно которой мы все равно не можем смягчать ограничения, едва перейдя от худшего сценария к менее плохому. Следует подождать, чтобы этот сценарий закрепился», – сказала BNS профессор Литовского университета наук о здоровье Р. Каледене.
«После длительных, действительно интенсивных дискуссий, с учетом опыта других стран, на сегодняшний день (…) мы не выдвигали предложений о каких-либо послаблениях карантинного режима и на следующей неделе. Мы предлагаем подождать низшего предела сценария «С», – сказала она.
Ранее министры объявляли о планах рассмотрения в среду возможности открытия салонов красоты и магазинов промтоваров с отдельным входом с улицы.
По словам Р. Каледене, эксперты считают, что такие послабления можно реализовывать только на нижнем пределе сценария «С»– 150 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней.
В данный момент этот показатель в Литве составляет 414,9 случая.
«Каждую неделю мы обязуемся пересматривать, обсуждать, что можно сделать», – сказала Р. Каледене.
Пока ни представители правительства, ни Министерства здравоохранения не ответили BNS, какие предложения будут внесены с учетом мнения экспертов.