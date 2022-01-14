Фото BNS/ Erikas Ovčarenko

Глава оппозиционной партии Союз крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис призвал президента Гитанаса Науседу отправить в отставку министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, пока не поздно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«После восстановления независимости Литва гордится своими внешнеполитическими достижениями. Тридцать лет назад трудно было даже поверить, что Литва станет членом Европейского союза и НАТО. Литовские дипломаты проделали огромную работу, и у Литвы были все возможности превратить свои успехи во внешней политике в инструмент более быстрого роста благосостояния литовского народа. И так было до 2020 года», – пишет он.

По мнению Р. Карбаускиса, в 2020 году после выборов в Сейм был предпринят шаг по формированию либерального правительства, что неизбежно привело к нынешней ситуации. После утверждения Габриэлюса Ландсбергиса министром иностранных дел стало очевидно, что попытка последнего принять внешнюю политику от президента Гитанаса Науседы была лишь вопросом времени.

«Я уважаю выбор президента Гитанаса Науседы, но уверен, что было неправильно избирать человека, чьи амбиции, высокомерие и себялюбие явно диссонируют с обязанностью главы дипломатии служить интересам Литвы. Заявления Габриэлюса Ландсбергиса о ценностной внешней политике, похоже, не имеют ничего общего с ценностями или интересами государства», – считает Р. Карбаускис.

Депутат утверждает, что Г.Ландсбергис выполняет программные положения своей партии (консерваторов. – Ред.), в которых «созидание и борьба с врагами является важнейшей задачей. Им все равно, что это наносит ущерб государству и его народу».

«Список врагов консерваторов длинный, начиная с России, Беларуси, Китая, Латвии. Польша скоро вернется в этот список. До 2016 года она там находилась, и только нашими усилиями смогли на некоторое время разморозить дипломатические отношения между Литвой и Польшей», – говорит Р. Карбаускис.

Лидер «аграриев» отмечает, что Г. Ландсбергис принял решение назвать представительство Тайваня, которое сильно повредило Литве, не пытаясь его согласовать. При этом он не взял на себя ответственность за негативные последствия.

«За год министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис нанес Литве такой ущерб, что для устранения последствий потребуется несколько лет. Трудно представить Габриэлюса Ландсбергиса во главе литовской дипломатической службы еще на три года. Это невозможно. Наше государство недостаточно сильно и велико, чтобы злиться на остальной мир и выдерживать экономический ущерб, который оно понесет. Нормализация отношений с Китаем должна начаться с отставки Габриэлюса Ландсбергиса с поста министра иностранных дел», – заключил Р. Карбаускис.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ