Пока нет информации о сроках прибытия в Литву третьей партии вакцины

Министерство здравоохранения (Минздрав) сообщило, что не располагает информацией о сроках, когда в Литву поступит третья партия вакцины от COVID-19, а прибывшую на этой неделе вторую партию планируют использовать для повторной вакцинации медиков.

«В настоящее время информации о том, когда в Литву прибудет третья партия вакцины, у нас нет», — сообщил в среду BNS пресс-секретарь Минздрава Витаутас Бенюшис.

Литва уже получила две партии вакцины от компаний BioNTech и Pfizer, всего – 20 тыс. 475 доз.

Первая партия была распределена пяти основным больницам страны — начата вакцинация медиков, а вторую планируется использовать для повторной вакцинации медиков.

Представитель Минздрава добавил, что вторую партию планируется использовать для повторной вакцинации через три недели.

Он также добавил, что это решение может быть изменено в зависимости от третьей партии вакцины.

«Это решение может быть пересмотрено после получения точной информации о сроках доставки третьей партии и количестве доз в ней. Полученная партия будет использована для медиков, которые уже привились первый раз», — сказал В. Бенюшис.

У Минздрава пока нет данных, сколько медиков получили первую вакцину. Такие списки, по словам В. Бенюшиса, составляют пять основных больниц страны, которые получили вакцину. Прививки медиками проводятся в 41 медучреждении страны.

Договоры о вакцине заключены с шестью производителями, у них планируется закупить более 7 млн доз вакцины.