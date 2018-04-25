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Показатель потребительского доверия в Литве в марте снизился на 4 пункта

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Показатель потребительского доверия в Литве в марте по сравнению с февралём снизился на четыре процентных пункта до 0%, сообщил Департамент статистики.

В марте жители хуже оценивали перспективы экономической ситуации в стране и финансового положения домохозяйств. Пессимистичные прогнозы были несколько уравновешены более высокими оценками финансового положения домохозяйства за прошедшие 12 месяцев.

Показатель потребительского доверия в городе и на селе в марте отличался на 2 проц. пункта: в городе он был 0, на селе – минус 2. По сравнению с прошлым месяцем, в городе показатель потребительского доверия снизился на 3 проц. пункта, а на селе – на 7 проц. пункта.

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