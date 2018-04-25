Показатели аварийности

Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

Статистика смертей в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Литве за этот год вселяет «осторожный оптимизм» — в авариях погибло меньше всего людей за период с 2017 года, говорит генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела. Об этом сообщает BNS.

Как сказал Р. Пожела на проведенной полицией пресс-конференции, в этом году в ДТП погибли 47 человек. В прошлом году за такой же период смертей в ДТП было 52, в 2018 — 60, а в 2017 — 54.

Генкомиссар также добавил, что по сравнению с прошлым годом в стране в этом году вообще произошло меньше ДТП, в которых пострадали люди.

Правда, по его словам, сильное беспокойство вызывает статистика роста числа случаев превышения скорости.

Карантин в стране приостановил жизнь, но не любителей скорости на опустевших дорогах, пишет портал 15min. По данным полиции, за время карантина, с 16 марта, так называемые трехногие мобильные измерители скорости зафиксировали 70 тысяч нарушителей правил дорожного движения. Меньше всего — в округе Шяуляй: около 1600 лихачей. Между тем в Клайпедском регионе штрафы за превышение скорости получат более 6 тысяч водителей, в Вильнюсском — почти 24 тысячи, а в лидирующем Каунасском округе — более 26 тысяч нарушителей. Стоит напомнить, что мобильные измерители автоматически устанавливают также наличие страховки и техосмотра транспортного средства. А в будущем, кроме того, при помощи этих приборов полиция сможет фиксировать и нарушения правил при обгоне.

Информация «ЛК», BNS