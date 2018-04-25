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TOP,Новости,Политика

Показатели COVID-19 ухудшаются везде, Литва лучше готова – Г.Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Количество заражений коронавирусом  (COVID-19) растет во всех государствах, Литва на сей раз подготовлена лучше, чем во время первой волны, заявил президент страны Гитанас Науседа. 

«Статистика ухудшается, цифры хуже, но это явление, которое отмечается во всех государствах. Я считаю, что на этом этапе мы намного лучше готовы, чем во время первой волны», – заявил президент в воскресенье журналистам в Крижкальнисе, комментируя рост новых случаев COVID-19.  

Г. Науседа также подчеркнул, что в данный момент было бы неоправданным останавливать экономику, поэтому применяемые меры по противостоянию коронавирусу будут локальными при оперативной идентификации очагов. 

«Ведомства, медики знают, что делать, как делать, мы значительно лучше обеспечены и средствами защиты, и средствами тестирования. Первое, что мы должны делать, это очень четко выявлять очаги, в которых возникают вспышки, и действовать селективно, целенаправленно, именно в тех местах, где возникают крупнейшие проблемы», – отметил руководитель страны.

«Мы не можем полностью остановить жизнь, закрыть образовательный процесс, остановить экономику, это нельзя оправдать, с другой стороны, дает ли это очень большой эффект», – сказал Г. Науседа.

В субботу в Литве сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса за сутки  – 99.  Больше всего новых случаев за сутки до сих пор составляло 90, во время пика эпидемии в апреле. В целом за выходные выявлено 179 новых случаев коронавируса. 

Крупнейшая вспышка сейчас в больнице города Радвилишкис. В воскресенье Национальный центр общественного здоровья сообщил, что в целом с этим очагом связаны 57 случаев. 

Премьер-министр Саулюс Сквернялис на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал, что в понедельник созывается заседание Комитета по контролю  над распространением COVID-19, на заседании планируется принять «новые тактические решения, которые позволят сократить ускорение распространения вируса без остановки жизни внутри страны». 

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