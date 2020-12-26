Покидать дом – только в случае крайней необходимости

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В связи с ужесточением карантинных условий по всей стране жителям Вильнюса напоминают о том, что они могут покидать дом только в случае необходимости — в медицинские учреждения, на рабочие места или в другие места, куда нельзя откладывать поездки. Общественный транспорт в Вильнюсе организован таким образом, чтобы пассажиры могли соблюдать безопасную дистанцию, но при этом учитывается и сокращающийся пассажиропоток.

Изменено расписание движения транспорта. Движение автобусов на маршрутах №№ 65, 89 и 21-го троллейбуса временно приостановлено, а расписание движения автобусных маршрутов №№ 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7, 10, 12, 14, 16, 32, 33, 43, 57, 61, 68, 78, 87, троллейбусных маршрутов №№ 2, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 19 изменено.

Из-за ограниченного движения между районами изменено расписание движения в дневное и вечернее время на автобусных маршрутах №№ 12, 14, 16, 32, 57, 61, 68, 78, 87.

«Организуя движение общественного транспорта в период пандемии, мы внимательно отслеживаем пассажиропотоки на каждом маршруте. Стараемся сделать работу автобусов и троллейбусов максимально эффективной, чтобы общественный транспорт не курсировал пустым», — отметила директор муниципального предприятия Услуг сообщения Модеста Гусаровене.

Напоминаем об основных правилах проезда в общественном транспорте. На остановках, в автобусах и троллейбусах необходимо носить защитные маски, закрывающие нос и рот, в общественном транспорте разрешается только сидеть на расстоянии не менее 1 метра. Также необходимо продезинфицировать руки. Пассажиров просим вести себя ответственно: увидев много занятых мест, не садитесь в автобус или троллейбус, дождитесь следующего.

Пассажиров без масок водители могут не пустить в автобус и троллейбус. О лицах, которые не носят масок и не соглашаются делать это, могут сообщить в полицию как пассажиры, так и диспетчеры общественного транспорта или водители.

О соблюдении безопасной дистанции на остановках общественного транспорта напоминают пассажирам специально обозначенные места, отмеченные кружками с видимыми знаками “стоп” и словом «безопасно». Разметка сделана на тех остановках Вильнюса, где регистрируется наибольший пассажиропоток.

Автобусы и троллейбусы дезинфицируют после утреннего часа пик, а в парках общественного транспорта — после рабочего дня.

Водители общественного транспорта не продают одноразовые бумажные билеты. Приобрести и заполнить транспортную карту можно в физических пунктах выдачи билетов, но рекомендуется покупать их в случае необходимости в мобильных приложениях m.Ticket или Trafi.

Информация «ЛК», vilnius.lt