Покидающим санаторий Belorus работникам предлагается финансовая помощь

Работникам белорусского санатория Belorus («Беларусь») в Друскининкай, счета которых заморожены по причине санкций Евросоюза (ЕС) и которые решили уйти с работы в этом учреждении, правительство Литвы предлагает специальные выплаты.

Такое предложение Министерства социальной защиты и труда в среду одобрил кабмин, несмотря на сомнения министра финансов. Окончательное решение примет сейм.

Министр соцзащиты и труда Моника Навицкене говорит, что это делается с целью побудить жителей Литвы отказаться от работы, на которой перспективы сохранить «свои зарплаты и возможности работать на самом деле очень туманны».

«Поэтому мы предлагаем изменить Закон о долгосрочном трудовом фонде так, чтобы те работники, которые предпочтут уйти с работы, получили выходные пособия в размере двух средних зарплат, они будут выплачены из фонда, однако фонду это будет компенсировано из госбюджета», — сказала на заседании М. Навицкене.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что это первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции.

«Очевидно, что правовая база, механизм подготовки не был до конца отработан. Считаю, что это один из правильных и важных шагов в этом направлении. Иными словами, государство должно быть готово, если и в этом случае, и в будущем (…) появятся такие предприятия под санкциями», — сказал он.

По его словам, создаваемый механизм обеспечит, что государственные средства не попадут на счет предприятия, а работники получат финансовую помощь.

Между тем министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что ее министерство не поддерживает предложенное решение, потому что важно принять решение о долгосрочной стратегии. При голосовании она воздержалась.

«Все же для подобных случаев должна появиться устойчивая модель финансирования последствий санкций, и это не должно делаться за счет государственного долга», — сказала министр.

Премьер Ингрида Шимоните также подчеркнула, что хотя это решение позволяет разобраться с конкретной ситуацией, нужно взвесить, является ли это решение наилучшим и найти оптимальное решение.

Принадлежащий Белорусскому государству санаторий утверждает, что банк Swedbank заморозил его счета 18 декабря, мотивируя введенными ЕС санкциями для представителей белорусского режима.