«Покупатели полагают, что пришло время воссоздать польско-литовское княжество»

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Уже целое десятилетие Польша дешевыми продовольственными и промышленными товарами в торговых центрах создает благосостояние для своих исторических соседей, т.е. для нас, жителей Литвы. Это большое подспорье для жителей крупных и небольших городов Литвы, расположенных вблизи Польши, и особенно для трудно живущих в социальном отношении граждан. Обижаться не стоит, потому что надо кушать, заботиться о детях. Спасибо соседям. К сожалению, уже целое десятилетие мы никак не можем найти достойного решения на нашем внутреннем рынке.

На уровне правительства говорилось о тенденции наших торговых центров повышать цены, о нарушении одной стороной договоренностей.

Несмотря на усилия правительства в последнее время, руководители торговых центров и далее не уменьшают обороты, связанные с ростом цен, игнорируя просьбы и правительства, и самих граждан. Мало того, они придумали еще один выход: в польском городе Сейны, неподалеку от границы с Литвой, построить магазин «Storotka», принадлежащий группе капитала «Maxima». Магазин будет открыт уже в этом году перед Рождеством. Таким образом наши граждане, покупающие товары в Сейнах, будут давать прибыль литовской группе «Maxima» в Польше. Неплохо?! Наши жители и впредь будут пополнять бюджет Польши. Хотя бы уже владельцы – литовцы.

Уже давно вместе с коллегой я представил в Сейме проект закона о снижении тарифа налога на добавленную стоимость (НДС) на продажу овощей от 19 до 5 проц. Однако пусть лучше иностранцы берут у нас, жителей Литвы, деньги, — тариф не изменили.

Впрочем, говорилось, как бы и уменьшался НДС, торговые центры все равно будут увеличивать цены на товары. Мой контраргумент таков: в Латвии снизили НДС на овощи, цены почему-то там не выросли, а покупательная способность увеличилась.

Сколько еще времени мы будем кормить другие, экономически более сильные государства? Это продолжается уже более десяти лет. Может быть, действительно, как шутят покупатели, надо воссоздать польско-литовское княжество, тогда мы сообща будем договариваться о снижении цен? Разумеется, это шутка юмор, но уже много лет мы не хотим решать проблему цен на продукты питания.

Я понимаю, что у нас в Литве нефть не течет, но есть ведь иные способы для решения проблем. Уважаемый министр финансов, может быть, уже настало время старта для повышения благосостояния людей?

P.S. Кто еще перенесет свое предприятие к литовской границе, чтобы солидные налоги могли оставаться в своей стране?

Робертас ШАРКНИЦКАС, парламентарий