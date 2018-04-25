Покупки в интернете

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Стоять в очереди в магазине или сделать несколько кликов в интернете? Онлайн-покупки уже давно стали частью жизни.

Жители Литвы реже совершают покупки в онлайн-магазинах, чем жители соседних балтийских республик – Латвии и Эстонии. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat. По данным исследования, 60 процентов европейцев в возрасте от 16 до 74 лет делали покупки онлайн в течение года, предшествовавшего опросу 2018 года. В 2008-м этот показатель составлял 32 процента.

В Литве 43 процента жителей делали покупки в интернет-магазинах. В Латвии этот показатель незначительно выше – 45 процентов. Эстония стала лидером среди балтийских республик по числу людей, совершавших покупки онлайн. Показатель, рассчитанный для этой страны, составил 61 процент.

Лидерами рейтинга стали Дания (84 процента), Великобритания (83) и Нидерланды (80). В пятерку лидеров вошли Швеция (78) и Германия (77).

На противоположном конце шкалы находятся Кипр (32), Болгария (21) и Румыния (20).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ