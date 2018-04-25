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Полчища оголодавших обезьян хлынули на улицы тайского города

Фото pixabay.com

В тайском городе Лопбури на видео попала огромная стая голодных обезьян. Здесь, как и по всей стране, они привыкли к тому, что с ними делятся едой туристы. ‘

Но из-за эпидемии коронавируса улицы опустели — туристы перестали приезжать, а местные жители обезьян не кормят. Теперь животные объединяются в огромные «банды», отнимающие друг у друга то, что удается добыть, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на nat-geo.ru

По наблюдениям, в Лопбури живет две крупные «группировки» обезьян. Одна контролирует территории возле храмов, другие — жилую часть города. Участки разделены железнодорожными путями, и обычно животные не пересекают негласную границу, но катастрофическое положение с пищевыми ресурсами заставило их нарушить это правило.

Местные жители говорят, что никогда не видели, чтобы обезьяны были так агрессивны и жестоки. Сейчас они скорее напоминают стаю диких собак.

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