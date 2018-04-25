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Полевой госпиталь на 500 мест строят на Национальном стадионе Варшавы

Nuotrauka kariuomene.kam.lt/vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės

На Национальном стадионе в Варшаве началось возведение полевого госпиталя для размещения заразившихся коронавирусом, сообщает польское издание Wiadomosci.

Объект помогают строить военные. Решение об оборудовании полевого госпиталя приняло правительство страны во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Отвечает за строительство больницы глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер рассказал, что сейчас координируются действия по созданию временного госпиталя в конференц-залах, которые есть на Национальном стадионе. По его словам, изначально на стадионе будут оборудованы 500 мест с возможной терапией кислородом, чтобы обеспечить помощь людям, нуждающимся в госпитализации. Затем число мест будет увеличено. Как заверил Петр Мюллер, в стране есть резервы аппаратов ИВЛ и других необходимых материалов. «Но рост числа заразившихся — это вызов», — признал он.

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Источник из окружения канцелярии премьер-министра Польши рассказал, что как только в стационарах страны закончатся койки, откроются первые полевые госпитали. В Агентстве материального резерва Польши насчитывается более 80 тыс. коек. Они будут последовательно переданы в полевые госпитали, которые при необходимости откроются и в других регионах Польши.

В Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом превысило 175 тыс., за последние сутки более 8,5 тыс. новых зараженных. С момента вспышки 3,5 тыс. заразившихся умерли, более 92 тыс. выздоровели. В воскресенье, 18 октября, в больницах Польши было занято 8076 COVID-коек, 649 пациентов находились в тяжелом состоянии и нуждались в аппаратах ИВЛ. На карантине более 320 тыс. человек. В республике введены повсеместный масочный режим и другие ограничения против распространения коронавируса.

belta.by

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