Полевой госпиталь на 500 мест строят на Национальном стадионе Варшавы

Источник из окружения канцелярии премьер-министра Польши рассказал, что как только в стационарах страны закончатся койки, откроются первые полевые госпитали. В Агентстве материального резерва Польши насчитывается более 80 тыс. коек. Они будут последовательно переданы в полевые госпитали, которые при необходимости откроются и в других регионах Польши.

В Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом превысило 175 тыс., за последние сутки более 8,5 тыс. новых зараженных. С момента вспышки 3,5 тыс. заразившихся умерли, более 92 тыс. выздоровели. В воскресенье, 18 октября, в больницах Польши было занято 8076 COVID-коек, 649 пациентов находились в тяжелом состоянии и нуждались в аппаратах ИВЛ. На карантине более 320 тыс. человек. В республике введены повсеместный масочный режим и другие ограничения против распространения коронавируса.