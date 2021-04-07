Полицейские протестуют из-за прививок и правительство обещает исправить ситуацию

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Сотрудники литовской полиции в среду устроили в Вильнюсе акцию протеста из-за прививок от COVID-19, и правительство обещает, что уже в четверг вакцинация полицейских должна сдвинуться с мертвой точки.

«Вчера мы встречались с профсоюзами и представили проект распоряжения министра здравоохранения, который вступит в силу завтра и который позволит вакцинировать сотрудников полиции», — сказала в среду журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

По ее словам, сейчас с самоуправлениями согласуются списки сотрудников полиции, вскоре процесс вакцинации должен стартовать в Вильнюсе.

Министр ВД выступила на акции протеста полиции возле правительста, где десятки полицейских оборудовали импровизированный блок-пост, заявляя тем самым, что их не устраивают запаздывающие решения правительства о вакцинации сотрудников полиции.

Председатель профсоюза сотрудников полиции Вильнюса Владас Санда сказал, что вакцинация полицейских сильно запаздывает, а конкретности нет до сих пор.

«Мы пришли напомнить правительству, что сотрудники полиции не должны быть за пределами процесса вакцинации. Мы каждый день находимся на передовой (…) Вакцинация сотрудников полиции сильно запаздывает, и мы пока слышим только обещания, когда нас будут массово прививать», — сказал BNS полицейский.

Он убежден, что сотрудники полиции вправе выбирать и вакцину, которой их будут прививать.

Советник премьера, бывший высокопоставленный сотрудник полиции Кястутис Ланчинскас вышел поговорить с участниками протеста и сказал, что вакцинация может начаться в пятницу.

«Правительство работало, но пандемия случается раз в сто лет, и никто не знает, как ее обуздать. Мы каждый раз учимся ее обуздывать. Ситуация меняется каждый день, так что и решения меняются. В зависимости от ситуации премьер меняет свои решения и вносит в них коррективы», — сказал К. Ланчинскас BNS.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис во вторник на пресс-конференции сказал, что на этой неделе от COVID-19 начнут прививать большие коллективы из менее приоритетных групп, но конкретные профессии или сферы не указал.

Сотрудники полиции включены в приоритетный список, однако в обществе вызвало возмущение то, что сначала прививают работающих удаленно преподавателей и других сотрудников высших школ, а не сотрудников полиции, которые выезжают на места различных инцидентов и непосредственно общаются с людьми.

Раньше сотрудников полиции также были привиты члены парламента, мэры.

Как указывает МВД, в подконтрольных ему учреждениях с прошлого года COVID-19 переболело 15-20% сотрудников.

Сейчас сотрудников полиции вакцинируют в самоуправлениях, если другие лица из приоритетных групп уже привиты или отказались от прививки.

По данным МВД, на сегодняшний день привито 1,7 тыс. сотрудников полиции и 541 пожарный-спасатель.