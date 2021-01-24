Полицейским — надбавки к зарплате

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Как сообщает МВД, сотрудникам полиции будет выплачена надбавка к заработной плате за дополнительную работу. Предполагается, что за работу в декабре Департаменту полиции понадобится дополнительно выделить 1,1 млн. евро, а за январь — 1,3 млн. евро.

«Мы благодарны полиции и другим службам за работу в сложных условиях. Хотя утверждалось, что с ограниченными возможностями службы не смогут долго работать в таком режиме, работа организована прекрасно, и службы справляются с поставленными перед ними задачами”, — сказала министр МВД А. Билотайте.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ