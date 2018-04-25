Полиция арестовала свыше 70 членов мафии в Италии и Швейцарии

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Финансовая гвардия Италии и полиция Швейцарии арестовали 75 человек в ходе операции против влиятельной преступной организации ндрангета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации финансовой гвардии южноитальянской провинции Катандзаро, всего по данному делу проходят 158 человек.

Арестованные обвиняются в причастности к мафии, международном наркотрафике, отмывании денег, полученных преступным путем, коррупции и других тяжких преступлениях.

В операции участвовали 700 финансовых гвардейцев из Италии. Правоохранители конфисковали собственность преступных кланов на общую сумму €169 млн.