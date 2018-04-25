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Полиция Чехии ищет водителя, проехавшего по шоссе на болиде GP2

Фото pixabay.com

В чешском городе Прибрам произошел необычный случай. На одном из шоссе был замечен болид серии GP2.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Daily Mail», видео, записанное на регистратор, появилось и в интернете. Полиция Чехии расследует инцидент и намерена найти необычного водителя, также правоохранительные органы призывают к сотрудничеству всех свидетелей.

Болиды моносерии не могут быть участниками дорожного движения на обычных трассах. Как минимум им необходимо привести машины к стандартам городских дорог, привести в соответствие зеркала, подвеску и т.д.

К слову, замеченная машина — Dallara GP2/08, которая эксплуатировалась в чемпионате GP2 (нынешней Формуле-2) в период 2008-2010 гг. Именно за рулем такого болида титул чемпиона GP2 завоевал нынешний пилот «Рено», немец Нико Хюлькенберг.

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