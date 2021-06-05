Полиция Чехии обвинила в умышленном распространении коронавируса 156 жителей страны

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Обвинения в умышленном распространении коронавирусной инфекции во время действия в Чехии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) выдвинуты полицией против 156 жителей страны, которым в случае признания вины судом грозит до 12 лет заключения. Это следует из распространенных в среду данных Генпрокуратуры республики, передает ТАСС.

Во время первой волны пандемии, когда в стране с 12 марта 2020 года по 17 мая 2020 года действовал режим ЧС, полиция выявила 14 злоумышленников, знавших, что они заражены коронавирусом, и распространявших его, игнорируя требование властей о немедленном уходе на самоизоляцию. Во второй раз режим ЧС из-за пандемии в стране был введен 5 октября и продолжался до 11 апреля 2021 года. За это время обвинения в умышленном распространении высоко заразной инфекции были выдвинуты против 142 жителей республики.