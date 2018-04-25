Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ

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Полиция Испании в рамках спецоперации задержала одного из самых разыскиваемых в Европе террористов так называемого «Исламского государства». Об этом сообщает пресс-служба МВД Испании.

Боевика арестовали в Альмерии (автономное сообщество Андалусия). Правоохранители также задержали еще двух человек, которые могут быть связаны с подозреваемым.

Отмечается, что операция была проведена благодаря международному сотрудничеству. Теперь испанские правоохранительные органы расследовали возможность возвращения террориста в Европу через территорию королевства.

«Задержанный иностранный террорист-боевик является одним из самых разыскиваемых террористов в Европе», — говорят в полиции и добавляют, что подозреваемый «в течение нескольких лет находился в зоне сирийско-иракского конфликта».

Сейчас в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. Там регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.