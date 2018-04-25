Полиция Латвии возбудила дело из-за осквернения памятника воинам-освободителям в Риге

Акт вандализма произошел 26 октября. Неизвестные нанесли на памятник надпись «оккупанты» на латышском языке.

Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс по факту произошедшего в субботу акта вандализма в отношении памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в понедельник ТАСС сообщила специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Гита Гжибовска.

«В связи с произошедшим начат уголовный процесс и проводятся следственные действия», — написала она в ответ на запрос ТАСС.

Агентство LETA в субботу сообщило, что вандалы осквернили памятник воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. По его информации, неизвестные нанесли на памятник надпись «оккупанты» на латышском языке.

Посольство РФ в Латвии назвало кощунством факт вандализма в отношении памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в субботу. Диппредставительство отметило, что такой вандализм — прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве «оккупантов».

Каждый год 9 мая у монумента Советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.