Полиция Литвы отрицает, что передала в сентябре 15 дронов белорусскому режиму

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Департамент полиции Литвы опроверг появившуюся во вторник информацию о том, что литовская полиция 16 сентября могла передать Белорусскому Государственному Комитету судебных экспертиз пятнадцать дронов – литовская правоохрана утверждает, что никак не участвовала в проекте, реализуемом Еврокомиссией.

Департамент полиции отмечает, что заявка для участия в проекте «Новые криминалистические технологии для расследования места происшествия и обеспечения общественной безопасности», который реализуется Латвией, Литвой и Беларусью в рамках программы трансграничного сотрудничества, была подана в феврале 2018 года.

Договор с белорусским Комитетом судебных экспертиз был подписан в феврале прошлого года, а еще через год проект начали реализовывать. Департамент также подчеркивает, что это белорусское учреждение не подчиняется МВД или Министерству юстиции Беларуси.

Литовская полиция утверждает, что дроны закупают сами белорусы, проект финансирует ЕК, а литовская полиция никак в этом не участвует.

Новые беспилотные летательные аппараты, по данным департамента, должны использоваться только для видеосъемки больших мест происшествий.

«Это бытовые дроны, никакого дополнительного оборудования в них нет, такие можно приобрести в любом специализированном магазине», – говорится в распространённом во вторник сообщении.

Портал lrt.lt сообщил во вторник, что литовская полиция могла передать Белорусскому Государственному Комитету судебных экспертиз пятнадцать дронов, которые могут быть использованы против мирных протестующих. По данным партнера портала EUobserver, дроны были переданы белорусской правоохране 19 сентября, когда в стране уже более месяца проходили многотысячные акции протеста, а правоохрана подавляли их насильственными методами.

Совет по внешним сношениям ЕС заверил журналистов, готовивших статью, что дроны могут использоваться для охраны границы и как помощь в случае природных катаклизмов и катастроф, с помощью их можно исследовать места преступления, ДТП, разыскивать людей, заблудившихся в лесу.

Представители белорусской оппозиции выразили EUobserver опасения по поводу того, что дроны могут использовать для установления личности участников протестов и их задержания. Представители ЕС утверждают, что у дронов нет такого оборудования.

С августа Беларусь сотрясают протесты после президентских выборов, победителем которых был объявлен А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.

Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными.