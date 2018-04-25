Полиция Литвы предупреждает: остерегайтесь мошенников

Фото BFL/ Андрюса Уфартаса

Полиция Литвы на странице facebook распространила обращение к жителям страны о том, что мошенники или воры могут воспользоваться паникой вызванной коронавирусом.

Полиция предупреждает жителей не открывать двери незнакомцам, притворяющимся врачами, сотрудниками, должностными лицами Национального центра общественного здравоохранения или других служб и предлагающим дезинфицировать дома, провести осмотр людей или комнат и т. д.

Обратите внимание, что служащие или сотрудники должны иметь идентифицируемую форму и сертификаты обслуживания.

Кроме того, могут поступать звонки с различными предложениями. Самое главное не разглашать ваши личные данные и электронные банковские коды.