Полиция начала расследование угроз терактов на 12-ти объектах Вильнюса

Полиция Литвы начала досудебное расследование угроз терактов на 12-ти объектах Вильнюса.
Расследование начато после того, как расположенное в Вильнюсе предприятие в среду сообщило, что в 12.32 получило электронное письмо с угрозами теракта.
Объекты — торговые и развлекательные, а также бизнес-центры.
Во время проверки подозрительные лица не замечены, подозрительные предметы не обнаружены, сообщил в четверг Департамент полиции.
Портал alfa.lt сообщил, что получил письмо на английском языке, в нем Литве угрожают взрывами и местью «за братьев-мусульман».
В письме также содержится список якобы заминированных мест: крупные торговые центры, бизнес-центры.
В списке Вильнюсский городской ЗАГС, Департамент миграции и другие адреса — всего 12 объектов.