Полиция направляет дополнительные силы на границу с Беларусью в помощь пограничникам

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

После вступления в силу чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Беларусью литовская полиция в среду направляет дополнительные силы на границу в помощь пограничникам, однако точная численность сотрудников полиции не раскрывается.

«Они приходят на помощь пограничникам, охраняющим границу, и еще один момент – с целью проведения в жизнь мер, предусмотренных законом о ЧП», – сказал BNS в среду генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

По его словам, прислать дополнительные силы полиции попросило пограничное ведомство.

«Пусть это будет служебной тайной, но с учетом конкретной просьбы пограничников именно для этого региона, потому что именно такое число сотрудников и столько экипажей мы сформировали и уже отправили», – сказал глава литовской полиции.

В среду на границе с Беларусью из-за опасений нового наплыва мигрантов из соседней страны вступило в силу ЧП. Оно также введено и в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.