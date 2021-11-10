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Полиция направляет дополнительные силы на границу с Беларусью в помощь пограничникам

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

После вступления в силу чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Беларусью литовская полиция в среду направляет дополнительные силы на границу в помощь пограничникам, однако точная численность сотрудников полиции не раскрывается. 

«Они приходят на помощь пограничникам, охраняющим границу, и еще один момент – с целью проведения в жизнь мер, предусмотренных законом о ЧП», – сказал BNS в среду генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. 

По его словам, прислать дополнительные силы полиции попросило пограничное ведомство. 

«Пусть это будет служебной тайной, но с учетом конкретной просьбы пограничников именно для этого региона, потому что именно такое число сотрудников и столько экипажей мы сформировали и уже отправили»,  – сказал глава литовской полиции. 

В среду на границе с Беларусью из-за опасений нового наплыва мигрантов из соседней страны вступило в силу ЧП. Оно также введено и в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе. 

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