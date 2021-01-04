Полиция не будет заранее сообщать пункты контроля, ужесточит проверки

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В связи с тем, что правительство Литвы продлило контроль над передвижением между самоуправлениями, полиция будет осуществлять его через мобильные посты – водителей могут останавливать в любом месте и в любое время.

«Полиция может появиться в любом месте и в любое время. Без нужды лучше не передвигаться. Толерантности на этот раз будет меньше – при выявления нарушения, сразу будет применяться ответственность», – сказал в понедельник BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

Он утверждает, что заранее места мобильных постов и время их работы сообщаться не будут.

Полиции будут помогать стрелки, военная полиция, пограничники, представители прочих служб.

«Количество должностных лиц будет схожим, также планируется привлечь и партнеров полиции, которые работали до сих пор», – сказал представитель полиции.



По словам Р. Матониса потребность в средствах будет зависеть от того, как долго продлятся ограничения.

«Это будет зависеть от того, сколько времени ограничения будут – продлятся ли они две недели, или до конца месяца», – сказал Р. Матонис.

В воскресенье правительство продлило контроль над передвижениями до 31 декабря, однако ограничения планируется пересмотреть в середине января, с учетом эпидемиологической ситуации.

С середины декабря, когда был введен запрет на передвижение между самоуправлениями без уважительных причин, на контрольных пунктах должностные лица развернули более 44,6 тыс. транспортных средств.

Первый контрольный период за передвижениями обошелся почти в 2 млн евро.