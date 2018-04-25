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Полиция не ожидала двойного роста убийств во время карантина

Specialiųjų tarnybų nusikaltėlių sulaikymo operacija/Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Начальник Бюро криминальной полиции Литвы Литвы Роландас Кишкис говорит, что полиция не ожидала, что во время карантина в стране так сильно увеличится число убийств — по сравнению с таким же периодом прошлого года, с 16 марта до начала мая, число убийств возросло на 122%.

Как сказал Р. Кишкис на пресс-конференции литовской полиции в пятницу, большая часть убийств связана с конфликтами в ближайшем окружении и с употреблением алкоголя.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела ранее на этой неделе сказал, что во время карантина в Литве было совершено 22 убийства, а за такой же период в прошлом году — 10 убийств.

По сравнению с весной 2019 года, число преступлений, связанных с насилием в ближайшем окружении (причинения незначительного вреда здоровью и угроз убить или ранить), увеличилось на 10,7% и на 16,5% соответственно.

Правда, общий уровень преступности во время карантина в стране снизился более чем на 7%, а процент некоторых преобладающих преступных деяний упал особенно заметно.

Нарушений общественного порядка, фальсификации денег и незаконного использования платежных средств стало меньше более чем на 40%. Также было совершено на 17% меньше краж.

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