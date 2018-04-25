TOP,Новости,Общество

Полиция не станет начинать расследование по поводу мемориальной доски Й. Норейке

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовская полиция решила не начинать расследование относительно установленной сторонниками Йонаса Норейки мемориальной доски на библиотеке им. Врублевских в Вильнюсе и передала информацию для оценки Департаменту по вопросам культурного наследия (ДКН).

Как сказала BNS представитель полиции Вильнюсского уезда Юдия Самороковская, сейчас еще рассматривается информация о вероятных нарушениях Закона о собраниях при установке доски, однако что касается вероятных нарушений Требований к охране культурного наследия, то правовые акты предусматривают обязанность провести расследование именно для ведомств по охране культурного наследия.

«Материал, собранный в связи с нарушениями Требований к охране культурного наследия, передан ДКН», – указала Ю. Самороковская.

Директор ДКН Видмантас Безарас сказал BNS, что специалисты разбираются в ситуации и расследование пока не начато, однако он сам особых нарушений не усматривает. Больше ясности должно появиться на следующей неделе.

«Нарушения ценных свойств мы не видим – это главное, но процедурное несоответствие имеет место: был представлен проект необходимого формата, в котором недоставало одного – согласия библиотеки, хотя на обложке было написано, что заказчиком является Библиотеке Академии наук Литвы им. Врублевских. Если они согласятся с этим (с доской – BNS), то мы не будем возражать», – сказал В. Безарас.

Неделю назад активисты установили на библиотеке им. Врублевских в центре Вильнюсе новую мемориальную доску Й. Норейке — генералу Ветре. Так они выразили протест против решения мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в июле снять прежнюю доску, которая висела там более двадцати лет.

Мэр столицы говорит, что решил снять доску потому, что Й. Норейка утверждал решения нацистской администрации о создании еврейского гетто и конфискациях еврейского имущества. Защитники исторической личности подчеркивают его антинацистскую и антисоветскую деятельность в более позднее время.

BNS

Последние новости

default image
Жителей приглашают принять участие в очистке рек

Подробнее...
default image
Количество личных банкротств в Чехии стало рекордным

Подробнее...
default image
Полиция не станет начинать расследование по поводу мемориальной доски Й. Норейке

Подробнее...
default image
В Норвегии неизвестная болезнь убивает собак

Подробнее...
default image
Гвардия Пенсильвании поможет ВС Литвы в развитии штаба дивизионного уровня

Подробнее...
default image
Глава МВД Эстонии хочет лишить граждан Украины права безвизового въезда

Подробнее...
default image
Президент Г. Науседа ищет замену главе Службы конкурсных закупок

Подробнее...
default image
Глава Службы конкурсных закупок Д. Вилите хочет уволиться и сменить работу

Подробнее...
default image
Европарламент готов снова дать отсрочку по Brexit

Подробнее...
default image
Госэнергохолдинг Lietuvos energija стал Ignitis grupe, а LET – Ignitis

Подробнее...
default image
Комитет Конгресса проголосовал за импичмент Трампа

Подробнее...
default image
Литовцам Венесуэлы будет предоставляться помощь при переезде в Литву

Подробнее...
default image
Лукашенко рассказал, кто должен сменить власть в Беларуси

Подробнее...
default image
В Правительстве обсудили запрет экспонировать в магазинах табачные изделия

Подробнее...
default image
В Японии сформирован новый состав кабинета министров

Подробнее...
default image
Первый в мире клонированный кот оказался совершенно не похож на оригинал

Подробнее...
default image
Литовские пограничники задержали коллегу, провозившего контрабандные сигареты

Подробнее...
default image
Тверь окропили с самолета 70 литрами святой воды для избавления от пьянства

Подробнее...
default image
На встрече с послом Литвы президент Израиля отметил связи стран, вспомнил историю

Подробнее...
default image
Сейм Литвы сделал перерыв в расследовании деятельности депутата И. Розовой

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600