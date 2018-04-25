Полиция Польши проводит проверки по соблюдению карантина

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Полицейские Польши проводят проверки по соблюдению карантина, сообщает Польское радио. Сотрудники правоохранительных органов как минимум раз в день проверяют, находятся ли люди, которые могут оказаться зараженными коронавирусом, дома и не нуждаются ли они в помощи.

«Этот контакт осуществляется максимально безопасным способом», — сказала комиссар Анна Камола.

«Мы общаемся с потенциальными носителями вируса по домофону, видео-домофону, по мобильному телефону. Конечно, иногда мы просим человека, находящегося на каратине, разговаривая с нами по телефону, выглянуть в окно, чтобы мы могли убедить, что это тот человек», — добавила она.

За нарушение правил карантина грозит штраф в размере 5000 злотых, около 1140 евро.