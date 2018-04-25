Полиция предупреждает: будьте бдительны!

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Напоминаем, что мошенники очень активны и во время карантина, поэтому просим жителей сохранять бдительность и не попадать в их ловушки.

Не открывайте двери незнакомым людям, которые представляются врачами, полицейскими или работниками других служб и предлагают различные услуги, например, провести дезинфекцию помещения, купить медицинские маски, перчатки и т. д.

Помните, что представители служб или должностные лица должны иметь узнаваемую униформу, служебное удостоверение. Предупреждаем, что в это нелегкое время вам навязчиво могут звонить мошенники с различными предложениями, поэтому не разглашайте личную информацию и коды электронного дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, будьте осторожны при совершении интернет-покупок, особенно при поиске дезинфицирующих средств, медицинских масок и перчаток, — на данный момент это очень благоприятная среда для мошенников совершать преступления.

Берегите себя и свое имущество!

Участились случаи мошенничества и в интернете. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на минувшей неделе предупредил жителей о мошенниках в интернете, предлагающих лекарства от коронавируса. Он подчеркнул, что пока никакие международные организации не подтвердили никаких лекарств, подходящих для лечения коронавирусной инфекции, поэтому жители должны быть бдительными.

«Граждане должны быть сознательными и не покупать лекарств, которые, как заявляют, подходят для лечения вирусов. Поймите, что даже если предлагают, даже если теоретически было бы создано какое-то лекарство и оно не является какой-то пищевой добавкой, то человек сам, без назначения медиков не может принимать его», – заявил А. Верига на пресс-конференции.

«Давайте не будем поддаваться случаям мошенничества, будем бдительными. Если какие-то лекарства появятся, они появятся в системе здравоохранения, а не в интернет-магазинах», – призвал А. Верига.

Информация «ЛК»