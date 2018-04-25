Полиция предупреждает об опасности столкновения с дикими животными

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Служба дорожной полиции Литвы отмечает, что осенью увеличивается количество столкновений транспортных средств с дикими животными на дорогах страны. На автомагистралях, в местах, где дорога пересекает леса и поля, существует риск миграции крупных копытных животных, таких как лось, косуля и другие.

По данным полиции, в этом году число столкновений с дикими животными на дорогах страны увеличилось почти на четверть: полиция зарегистрировала 3208 таких происшествий. В 23 происшествиях были ранены 26 человек, во время одного происшествия погиб один молодой водитель.

В 2018 году за такой же период на дорогах страны произошло 2571 столкновение с дикими или другими животными, в 24 случаях пострадали 29 человек, погибла девушка-пассажир. В 2018 году в общей сложности столкновения с животными на дорогах унесли жизни 3 человек.

Больше всего происшествий (76%), в которых по вине диких животных пострадали люди, было вызвано столкновениями с крупными копытными, чаще всего — лосями.

Наиболее серьезные аварии происходят в темное время суток, большинство столкновений с животными происходит на загородных дорогах, также на магистральных дорогах, из которых самая аварийная — автомагистраль Вильнюс-Каунас-Клайпеда.

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