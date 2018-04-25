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TOP,Новости,Общество

Полиция приобрела новые автомобили

Фото Департамента полиции

Полиция приобрела 128 новых автомобилей VW Caddy для патрулирования у Autojuta, которые должны прибыть в полицейские участки к концу года.

В конкурсе приняли участие четыре компании, были предложены три модели, отвечающие требованиям полиции.

«Однако на основе экономических и функциональных критериев был выбран VW Caddy», — сказали в департаменте полиции.

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По данным полиции, контракт с компанией-победителем был подписан 24 апреля. Стоимость одной машины составляет  33,3 тысячи евро. По данным полиции, вся покупка  будет стоить около 4,27 млн ​​евро, учитывая  оснащение специальным полицейским оборудованием.

Все автомобили с автоматической коробкой передач, двухлитровым турбодвигателем мощностью 110 кВт с TDI, полным приводом, кондиционером. Кабина имеет три посадочных места (третье место для стажера или пострадавшего), ящик с оружием, полки и крепления для всего необходимого оборудования.

В задней части транспортного средства два места для перевозки задержанных, которые изолированы от передней части кабины, без окон.

Все автомобили оснащены обычным оборудованием для служебных машин, а также четырьмя видеокамерами.

«Все оборудование было тщательно отобрано с учетом специфики работы полиции и того факта, что офицерам не всегда приходится ездить по асфальтированным дорогам, поэтому крайне важно, чтобы транспортные средства были надежными и хорошо оснащенными», — говорит комиссар полиции Линас Пярнава.

Автомобили распределяются среди окружных комиссариатов полиции, которые больше всего нуждаются в обновлении парка служебных автомобилей. Первые машины уже получили сотрудники Шяуляйской и Таурагской областей. В настоящее время парк полицейских автомобилей состоит из 1572 автомобилей. Полиция стремится, чтобы автомобили, выполняющие функции реагирования, были не старше 6 лет.

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