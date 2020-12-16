Полиция приучает людей к ограничениям передвижения, посты по всей стране

После того, как в Литве вступили в силу ужесточенные требования карантина, полиция приучает людей к ограничениям передвижения — мобильные посты могут быть по всей стране.
«Они могут быть оборудованы повсюду — каждый уезд решает с учетом своих возможностей и тактике», — сказал BNS пресс-атташе Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, сейчас возможны выборочные проверки автомобилей, однако местами возможны проверки и каждой проезжающей машины.
Такие меры приняты, чтобы люди привыкли к ограничениям передвижения — в выходные, а потом на Рождество и Новый год будут проводиться массовые проверки.
В выходные в стране будут нести дежурство 670 полицейских экипажей, еще 250 экипажей будут дежурить на оборудованных постах контроля.
В обычные, непраздничные дни, будут дежурить 750 экипажей, еще 60 экипажей будут работать дополнительно на проверке обоснованности передвижения.
Блок-посты на въездах в города полиция оборудует в эти выходные — с 13 часов 18 декабря до 21 часа 20 декабря.
В период праздников они будут действовать с 13 часов 23 декабря до 21 часа 27 декабря и с 13 часов 31 декабря до 21 часа 3 января.
Ограничения передвижения между самоуправлениями страны введены с целью замедления распространения COVID-19.