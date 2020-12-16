Полиция приучает людей к ограничениям передвижения, посты по всей стране

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После того, как в Литве вступили в силу ужесточенные требования карантина, полиция приучает людей к ограничениям передвижения — мобильные посты могут быть по всей стране.

«Они могут быть оборудованы повсюду — каждый уезд решает с учетом своих возможностей и тактике», — сказал BNS пресс-атташе Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, сейчас возможны выборочные проверки автомобилей, однако местами возможны проверки и каждой проезжающей машины.