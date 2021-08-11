Полиция призвала отозваться обладающих важной информацией о беспорядках у Сейма

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В среду полиция столицы призвала отозваться тех, кто располагает важной информацией о беспорядках у Сейма во вторник.

Согласно отчету Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, приглашаются те, которые обладают «информацией, видео материалами, имеющими отношение к расследованию,», а также те, кто может предоставить информацию о «лицах, совершивших уголовные преступления или нарушения закона».

«Пожалуйста, свяжитесь с нами и отправьте эту информацию по электронной почте на адрес spauda@policija.lt», — говорится в сообщении столичной полиции.