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Полиция призвала отозваться обладающих важной информацией о беспорядках у Сейма

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В среду полиция столицы призвала отозваться тех, кто располагает важной информацией о беспорядках у Сейма во вторник.

Согласно отчету Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, приглашаются те, которые обладают «информацией, видео материалами, имеющими отношение к расследованию,», а также те, кто может предоставить информацию о «лицах, совершивших уголовные преступления или нарушения закона».

«Пожалуйста, свяжитесь с нами и отправьте эту информацию по электронной почте на адрес spauda@policija.lt», — говорится в сообщении столичной полиции.

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При отправке уведомлений сотрудники просят указать свои контактные данные.

«Мы также приглашаем людей, пострадавших от действий незаконных участников массовых беспорядков, откликнуться и связаться с Управлением уголовного розыска по круглосуточному телефону 8 605 67339», — говорится в сообщении.

По словам генерального комиссара полиции Литвы Ренатаса Пожелы, половина задержанных за беспорядки возле Сейма — безработные, треть — осужденные.

«10 человек с судимостью, досудебные расследования весьма разнообразны: мошенничество, насилие в семье, нарушение общественного порядка, вождение в нетрезвом виде. Некоторые уголовные преступления были совершены за пределами Литвы », — заявил Р. Пожела в среду в програме LRT« Dienos Tema ».

«Еще интересный факт, что 9 из 26 — женщины, 13 из 26 зарегистрированы в службе занятости», — добавил он.

Около 5 тыс. человек во вторник собралось на санкционированном митинге возле Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить несогласие против запланированных правительством ограничений в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и не прошедших тестирование.

После окончания заседания сейма часть участников протеста заблокировала выходы из здания парламента и выезды из внутреннего двора. Когда правоохранители попытались отвести их от здания, начались беспорядки – в правоохранителей полетели бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста был применен слезоточивый газ.

По факту беспорядков начато досудебное расследование, задержано 26 человек.

Информация ЛК по сообщению BNS

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