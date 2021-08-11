Полиция призвала отозваться обладающих важной информацией о беспорядках у Сейма

В среду полиция столицы призвала отозваться тех, кто располагает важной информацией о беспорядках у Сейма во вторник.
Согласно отчету Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, приглашаются те, которые обладают «информацией, видео материалами, имеющими отношение к расследованию,», а также те, кто может предоставить информацию о «лицах, совершивших уголовные преступления или нарушения закона».
«Пожалуйста, свяжитесь с нами и отправьте эту информацию по электронной почте на адрес spauda@policija.lt», — говорится в сообщении столичной полиции.
При отправке уведомлений сотрудники просят указать свои контактные данные.
«Мы также приглашаем людей, пострадавших от действий незаконных участников массовых беспорядков, откликнуться и связаться с Управлением уголовного розыска по круглосуточному телефону 8 605 67339», — говорится в сообщении.
По словам генерального комиссара полиции Литвы Ренатаса Пожелы, половина задержанных за беспорядки возле Сейма — безработные, треть — осужденные.
«10 человек с судимостью, досудебные расследования весьма разнообразны: мошенничество, насилие в семье, нарушение общественного порядка, вождение в нетрезвом виде. Некоторые уголовные преступления были совершены за пределами Литвы », — заявил Р. Пожела в среду в програме LRT« Dienos Tema ».
«Еще интересный факт, что 9 из 26 — женщины, 13 из 26 зарегистрированы в службе занятости», — добавил он.
Около 5 тыс. человек во вторник собралось на санкционированном митинге возле Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить несогласие против запланированных правительством ограничений в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и не прошедших тестирование.
После окончания заседания сейма часть участников протеста заблокировала выходы из здания парламента и выезды из внутреннего двора. Когда правоохранители попытались отвести их от здания, начались беспорядки – в правоохранителей полетели бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста был применен слезоточивый газ.
По факту беспорядков начато досудебное расследование, задержано 26 человек.
Информация ЛК по сообщению BNS