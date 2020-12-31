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Полиция проводит расследование по факту кибератак против госучреждений Литвы

Nuotrauka kariuomene.kam.lt/ Vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės

Полиция проводит досудебное расследование по факту кибератак три недели тому назад в ходе которых распространялись ложные новости.

«Начато досудебное расследование, его проводит Бюро криминальной полиции», — сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Национальный центр кибербезопасности (НЦКБ) сообщил о совершенных 9 декабря кибаратаках, когда в результате незаконного подключения к более двадцати интернет-сайтам были распространены три ложных новости о якобы задержанном польском дипломате, призывы прибыть для регистрации призывникам и модернизации Шяуляйского аэропорта.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, упомянутая атака была одной из крупнейших за последнее время.

По данным НЦКБ, все пострадавшие от кибератаки госучреждения использовали как в публичном, так и в частном секторе популярную систему управления содержанием от одного и того же производителя, специалисты центра помогли исправить ее недостатки.

В последний раз похожий инцидент произошел в Министерстве иностранных дел, когда от его имени в сентябре распространялась ложная новость о якобы призывах Литвы направить «силы по поддержанию мира» в Беларусь.

В эту среду от распространяемого по электронной почте вируса пострадал Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) и еще несколько государственных ведомств, а также самоуправления.

Разведслужба Литвы не раз называла самой крупной угрозой для киберпространства Литвы разведслужбы и службы госбезопасности России. Военные аналитики отмечают активизацию в последнее время распространения вводящей в заблуждение информации в общественном пространстве, социальных сетях.

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