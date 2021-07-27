Полиция сможет держать мигрантов и в СИЗО — А. Билотайте

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Литовская полиция сможет держать мигрантов, незаконно пересекших границу страны с Беларусью, и в следственных изоляторах – такое решение в понедельник приняла руководитель по вопросам экстремальной ситуации, министр внутренних дел Агне Билотайте.

Как говорится документе, мигрантов, совершивших деяния в местах расселения, за которые могут быть задержаны, могут заключать в СИЗО на 48 часов.

Мигрантов, незаконно пересекшие границу, также смогут заключать в СИЗО, по просьбе погранслужбы, однако не более чем на 15 суток.

На этот срок, согласно указу министра, в СИЗО полиция сможет размещать «иностранцев, находящихся в местах расселения, задержанных решением суда за незаконное пересечение границы но не более чем на 48 часов, по обращению Службы охраны госграницы Литвы».

Полиции поручено обеспечивать охраны находящихся в СИЗО иностранцев, их питание, прочие права во время содержания в заключении.

Представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис во вторник сообщил BNS, что пока ни один из мигрантов не было помещен в СИЗО.