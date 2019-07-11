Полиция усилит контроль за движением на электросамокатах

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В течение всего летнего сезона будет усилен контроль за участниками движения на электросамокатах и электрических велосипедах.

«В связи с участившимися инцидентами, произошедшими по вине владельцев электросамокатов, контроль будет усилен в масштабе всей страны», – сказала представитель Дорожной полиции Мария Казанович. Отдельные территориальные комиссариаты сами будут решать, к каким средствам контроля следует прибегнуть, например, будут проводиться рейды или предприниматься другие меры воздействия. Так что, хулиганов и нарушителей на самокатах ждет сюрприз.

Этой проблеме готовятся уделять больше внимания и на фестивалях, там будет контролироваться трезвость владельцев электросамокатов и других альтернативных транспортных средств.

В этом году водители электросамокатов спровоцировали в среднем 30 ДТП, что составило 2% от всех произошедших в стране дорожно-транспортных происшествий.

Электросамокаты обычно относят к велосипедам с мотором, поэтому в отношении них применяются выдвигаемые к велосипедам требования.

Ехать на велосипеде разрешено лишь по пешеходным и велосипедным дорожкам или по велосипедным полосам, а там, где они отсутствуют, – по предназначенным для этого обочинам. Если на пути нет велосипедной дорожки, разрешается ехать по тротуарам или в один ряд по крайней правой полосе проезжей части.

Во время езды по обочине, пешеходной и велосипедной дорожке, тротуарам владелец велосипеда обязан уступать дорогу пешеходам, не должен им препятствовать или представлять опасность. Позволяется двигаться около прохожих со скоростью, близкой к скорости движения пешехода, это – 3-7 км/ч. При езде по проезжей части водитель велосипеда обязан иметь на себе жилетку ярких цветов со светоотражающими элементами, либо велосипед должен быть оборудован укрепленным впереди фонарем белого цвета, а сзади – красного цвета.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ