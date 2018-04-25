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TOP,Новости,Общество

Полиция: в акции контроля приняли участие почти 4 тыс. работников

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Генкомиссар Полиции Литвы Ренатас Пожела сообщил, что поскольку в пасхальные выходные правительство ввело ограничения на передвижение, то работали почти 4 тыс. сотрудников полиции, а также добровольцы и представители других служб. 

Он отметил, что мера такого масштаба впервые применялась в истории страны. 

«В эти выходные дни у нас была беспрецедентная по своему объему и длительности полицейская мера – около 4 тыс. сотрудников полиции работали с пятницы вечера до вечера понедельника», – заявил на пресс-конференции во вторник Р. Пожела. 

Руководитель полиции также поблагодарил стрелков, военную полицию, сотрудников системы внутренних дел, которые помогли выполнить «эту большую работу». 

Он напомнил, что в целом за три дня должностные лица проверили около 100 тыс. автомобилей, 15 тыс. водителей не достигли пункта назначения, поскольку «не соответствовали исключениям, предусмотренным в правительственном постановлении», и их развернули. 

По данным полиции, за три выходных дня в связи с возможными нарушениями карантинного режима был составлен 231 протокол, а с 3 апреля, когда вступила в силу ответственность за нарушение карантинных правил, было составлено более тысячи протоколов. 

Р. Пожела призвал оштрафованных жителей поспешить внести деньги в течение двух недель, поскольку позднее их суммы будут расти. 

«Я бы хотел предупредить лиц, которые с составлением протоколов приобрели определенные финансовые обязательства перед государством, что есть 15-дневный срок для вручения протоколов об административном правонарушении, и если за этот строк половина минимального штрафа не уплачивается, то административное указание теряет силу, дело будет рассматриваться по существу, тогда штрафы увеличиваются», – сказал генкомиссар.

Он обратил внимание на то, что прочих происшествий, не связанных с карантином, в выходные дни было мало, однако они были серьезными: были зафиксированы два убийства в ближайшем окружении, восемь телесных повреждений ножом или топором, одна трагическая авария, в которой погиб несовершеннолетний. В Рокишском районе было осуществлено ограбление с применением насилия. 

С пятницы в  Литве в общественных местах обязано носить маски, а с 20 часов пятницы на все пасхальные выходные были закрыты города и городки Литвы: въезд в них был разрешен только по уважительной причине. Так правительство стремилось остановить распространение коронавируса.  

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