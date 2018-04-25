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TOP,Общество

Полиция в удаленном режиме

Фото pixabay.com

С учетом роста заражений коронавирусом Департамент полиции Литвы сообщил, что отзывает все запланированные мероприятия и совещания и предложит сотрудникам работать удаленно, сообщает BNS. 

«Главам полицейских учреждений указано соблюдать все требования безопасности в учреждениях полиции, ограничить физический контакт работников с задержанными, однако организовать работу так, чтобы обеспечить непрерывное выполнение функций и задач полиции», – говорится в сообщении департамента.

Все совещания, встречи, повышение квалификации и прочая деятельность будут организованы удаленным способом, работникам полиции также рекомендовано воздержаться от поездок за границу, избегать мест массового скопления людей. 

На опасные события категории A и B, когда возникает реальная угроза здоровью и жизни людей, полиция будет реагировать обычным способом. 

Однако на сообщения категории C, когда не возникает угрозы жизни и здоровью людей или когда не требуется срочная помощь, должностные лица будут реагировать удаленно. На сообщения будут реагировать не только по телефону, но и по электронной почте, через видеоконференции.  

«Полиция обращает внимание на то, что должностные лица, позвонившие человеку, не будут просить у него контактные данные, пароли электронного доступа к банковским счетам, прочую личную информацию», – предупредил департамент.

Информация «ЛК», BNS 

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