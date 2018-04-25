Полиция вооружилась новыми радарами

Фото lkpt.policija.lrv.lt

Дорожная полиция Литвы представила новые мобильные посты контроля скорости. Новые посты контроля скорости (радары) будут замерять скорость там, где полицейским сложно встать. Радары купили у эстонской компании Alarmtec AS. Они должны способствовать сокращению количества ДТП, которые происходят из-за превышения скорости.

Ведомство приобрело 37 приборов, стоимость одного радара – 30 000 евро, всего за аппаратуру заплатили около 1 млн евро. Это лазерные радары немецкой компании Vitronic. Они автоматически фиксируют скорость всех приближающихся и удаляющихся автомобилей. Нарушения фиксируют две цифровые камеры, а система выбирает, какая из них дает лучшее изображение и фиксирует нарушение. Фотография и другие данные будут мгновенно передаваться в реестр административных нарушений.

Притормозить перед таким радаром — недостаточно, поскольку он фиксирует скорость транспортных средств, движущихся в обоих направлениях на расстоянии 300 м. Эти приборы устойчивы к перепадам температур, не боятся зноя и мороза. Они фиксируют скорость в диапазоне 10-320 км/ч. Погрешность возможна, но она невелика, например, при скорости до 100 км/ч – 3 км/ч, а выше – 3%.

Полиция отметила, что эти радары можно установить практически в любом месте. Кроме того, они действуют и в светлое, и в темное время суток. Поскольку это не стационарные радары, предупреждения о том, что их установили, перед ними не будет. Новые радары будут использовать на всей территории Литвы, эксплуатировать их начнут в этом году, перед Рождеством.

Пока они будут фиксировать только превышение скорости, а в будущем и другие нарушения: наличие техосмотра и страховки. Некоторые могут фиксировать нарушения на светофорах — если водитель будет ехать на красный свет.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ