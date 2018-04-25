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Транспорт

Полиция вооружилась новыми радарами

Фото lkpt.policija.lrv.lt

Дорожная полиция Литвы представила новые мобильные посты контроля скорости. Новые посты контроля скорости (радары) будут замерять скорость там, где полицейским сложно встать. Радары купили у эстонской компании Alarmtec AS. Они должны способствовать сокращению количества ДТП, которые происходят из-за превышения скорости.

Ведомство приобрело 37 приборов, стоимость одного радара – 30 000 евро, всего за аппаратуру заплатили около 1 млн евро. Это лазерные радары немецкой компании Vitronic. Они автоматически фиксируют скорость всех приближающихся и удаляющихся автомобилей. Нарушения фиксируют две цифровые камеры, а система выбирает, какая из них дает лучшее изображение и фиксирует нарушение. Фотография и другие данные будут мгновенно передаваться в реестр административных нарушений.

Притормозить перед таким радаром — недостаточно, поскольку он фиксирует скорость транспортных средств, движущихся в обоих направлениях на расстоянии 300 м. Эти приборы устойчивы к перепадам температур, не боятся зноя и мороза. Они фиксируют скорость в диапазоне 10-320 км/ч. Погрешность возможна, но она невелика, например, при скорости до 100 км/ч – 3 км/ч, а выше – 3%.

Полиция отметила, что эти радары можно установить практически в любом месте. Кроме того, они действуют и в светлое, и в темное время суток. Поскольку это не стационарные радары, предупреждения о том, что их установили, перед ними не будет. Новые радары будут использовать на всей территории Литвы, эксплуатировать их начнут в этом году, перед Рождеством.

Пока они будут фиксировать только превышение скорости, а в будущем и другие нарушения: наличие техосмотра и страховки. Некоторые могут фиксировать нарушения на светофорах — если водитель будет ехать на красный свет.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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