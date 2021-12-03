Полиэтиленовые пакеты – за деньги

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве хотят запретить бесплатную раздачу легких и очень легких полиэтиленовых пакетов в местах продажи товаров или продуктов. Законопроект опубликован на сайте Сейма. Тонкие прозрачные пакеты обычно используются в магазинах для упаковки овощей, фруктов. Цель предложения – уменьшить использование полиэтиленовых пакетов и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ежегодно во всем мире производится пять триллионов пластиковых пакетов, а на разложение каждого из них может потребоваться более 1000 лет. Ежегодно в океаны попадает около 513 миллионов тонн пластиковых отходов, включая отходы от пластиковых пакетов.

Инициаторы поправок предлагают продавцов или распространителей такой упаковки наказывать предупреждением или накладывать штраф в размере от 30 до 60 евро, если речь идет о физических лицах. Юридических лиц предлагается штрафовать на сумму от 100 до 200 евро.