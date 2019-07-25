Политическая арифметика президента

Фото BFL/Греты Скарайтене

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Первый визит нового президента Литвы Гитанаса Науседы в литовских СМИ был освещен с одной стороны – солнечной стороны общественных отношений: немного о возрожденной любви, улыбках, взаимопонимании, красоте и, конечно же, одежде. Подобная сладкая публичная речь, которая возникла в последнее десятилетие правления Дали Грибаускайте, стала настолько распространенной в Литве, что это уже не удивляет. Однако такого рода некритические разговоры тех, кто призван видеть оттенки политики, – я имею в виду политологов и серьезные СМИ, – скрывают как минимум три момента.

Во-первых, пока (?) в Литве главенствует парламентская демократия, даже президент страны должен получить одобрение соответствующих конституционных комитетов Сейма, прежде чем он отправится в зарубежные визиты, где намерен выступить с конституционными заявлениями. Когда президент Г. Науседа позволяет себе заявить, что он поддержит Польшу в ее споре с Европейским союзом по поводу верховенства закона, это явно выходит за рамки полномочий, предоставленных ему Конституцией, поскольку такое заявление требует одобрения и комитетов Сейма по иностранным делам и по делам Европы. Когда вопросы такого же значения обсуждаются в этих комитетах, они закрыты, однако, насколько мне известно, такие вопросы не обсуждались в течение последних трех недель, когда я уже не являюсь членом одного из этих комитетов, и решения на таком политическом уровне не обсуждались публично.

Здесь стоит упомянуть еще два обстоятельства. Даже в исключительно гладкой и пустой избирательной программе Г. Науседы нельзя найти утверждений о том, что он руководствуется принципом, который, по сути, отрицает основы либеральной демократии. Я публично извинюсь, если хваленые политические советники Г. Науседы укажут, где была сформулирована в программе эта мысль. До тех пор я осмелюсь утверждать, что мы столкнулись с агрессивным отказом от одного из основополагающих принципов государства.

Также вызывает сожаление тот факт, что в тот же день, когда президент говорит в Варшаве о поддержке Польши, он также искренне поддерживает назначенную председателем Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая подчеркивает в своем выступлении и на всех встречах с парламентскими группами безусловное применение принципа верховенства закона, на котором основан Европейский cоюз.

Таким образом, президент либо не понимает, что он говорит (надеюсь, что он понимает), либо думает, что очевидные противоречия его заявлений не будут видны внешним оценщикам.

Во-вторых, представленная президентом в Польше система иерархий выглядит очень своеобразно. «Неуместные» буквы были повышены до исключительного статуса в отношении верховенства закона. Таким образом, как объяснил президент, буквы не могут быть «перемещены», а вот нет ничего такого в неподдержании верховенства закона, закрепленного в Конституции, и в Договоре с Европейским союзом. Спрашивать немного иронично, но, когда президент в день инаугурации стоял у памятника Басанавичюсу, помнил ли он, что на могиле отца нации появилось 7 «неуместных» букв? Если говорить более серьезно, то безответственные заявления Г. Науседы действительно толкают Литву в те страны Вишеградской группы, где либеральные ценности, принцип личной автономии и верховенство права рассматриваются очень свободно. И если это так, то не надо плакать, что страны восточного блока не занимают более высоких позиций в правящих слоях Евросоюза.

В-третьих, и, это очевидно, уже существующее политическое лицемерие в Литве, подпитываемое как частью СМИ, так и официозными политологами, когда мы смиренно соглашаемся с любыми президентскими действиями, но в конце срока мы вспоминаем прошлые и настоящие грехи, как в настоящее время в случае с Далей Грибаускайте. Такая практика должна быть прекращена при возникновении проблем, а не тогда, когда уже поздно что-то делать.

Аушра МАЛЬДЕЙКЕНЕ, член Европейского парламента