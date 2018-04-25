Политическое завещание Евросоюзу

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Парламентские комитеты по иностранным делам и европейским делам утвердили позицию в отношении будущего Европейского союза (ЕС), скептически оценив идею Европы «нескольких скоростей», и высказались за нынешнее институциональное устройство.

Так, глава Комитета по иностранным делам (КИД) «социал-трудовик» Юозас Бярнатонис заявил, что таким документом Литва стремится обеспечить преемственность политики Литвы в отношении ЕС после выборов в Сейм.

«В данном мнении, утвержденном двумя комитетами, изложены важные принципы, ценности политики ЕС и интересы нашего государства. Я бы назвал это политическим завещанием Литвы Евросоюзу. В выборах в Сейм участвуют различные партии, от евроскептиков до евроидеалистов, в принятом комитетами мнении мы видим укрепление ЕС посредством усиления влияния национальных государств», – сказал Ю. Бярнатонис.

Он отметил, что в разработке позиции приняли участие представители идеологически разных партий, однако документ был принят в обоих комитетах по взаимному согласию.

«В первую очередь мы провели определенные красные линии и обозначили наши стремления, как мы видим существование в ЕС и деятельность во внешней политике ЕС. Подчеркиваем, что мы должны создавать будущее вместе, как равноправные партнеры», – рассказал о документе глава группы по его разработке консерватор Аудронис Ажубалис.

Представитель Комитета по иностранным делам А. Ажубалис утверждает, что позиция «отражает европейскую политику, которую развивали четыре последних правительства», и она «консолидирует европейскую политику Литвы».

В документе говорится, что необходимо сохранить единство ЕС, страны-члены ЕС могут пользоваться предусмотренными в договорах возможностями более тесного сотрудничества, однако «необходимо обеспечить прозрачность, открытость этого процесса, не создавать недостижимые критерии для последующего присоединения других стран к такому сотрудничеству».

Утверждается, что в Европе «нескольких скоростей» расслоение будет лишь увеличиваться, будет сложно добиваться конвергенции, поэтому приоритетом должно быть «включение всех стран-членов ЕС в общие процессы и средства».

Также в документе говорится, что комитеты «твердо придерживаются позиции, что установленная в действующих договорах межведомственная форма устройства Союза подходит для реализации стратегической повестки 2019-2024 годов».

«Мы выступаем против модных разговоров, что нужно менять договор ЕС, пока не видим в этом необходимости, а такие предложения могут усилить недоверие граждан к союзу»,– заявил А. Ажубалис.

Председатель парламентского Комитета по европейским делам Гядиминас Киркилас отметил, что «у кого-то возникает вопрос, время ли сейчас обсуждать будущее ЕС, когда идет пандемия», однако, по мнению политика, другие проблемы из-за этого никуда не исчезают.

«Я бы сказал, что как раз самое время, ведь пандемия — это только один из вызовов, есть и другие вопросы, в частности, Восточное партнерство, поэтому страны-члены должны принять решения по поводу возникающих внешних вызовов», – сказал Г. Киркилас.

По поводу Восточного партнерства комитеты считают, что оно, как и Южное партнерство, должно остаться стратегическим геополитическим направлением Евросоюза и ЕС необходимо договориться «об амбициозной повестке по Восточному партнерству».

Информация «ЛК», BNS