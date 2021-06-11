Политик осудил рост цен

По словам лидера «крестьян», в документах VERT, повысившего цены, «черным по белому указано», что правительство реализует права и обязанности владельца VERT, а также сам VERT подотчетен Сейму. «Таким образом, правительство и правящее большинство в Сейме имеют все инструменты, чтобы запросить у VERT объяснения. Мы всегда призывали к социальной ответственности и целостному взгляду на ситуацию, выступая против необоснованного и резкого повышения цен», – напоминает он.

По словам Р.Карбаускиса, государственный оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в прошлом году заработал почти на 24 миллиона евро чистой прибыли больше, чем в 2019-м. «Теперь же без вмешательства правительства И.Шимоните эти прибыли увеличатся еще больше», – добавил он.

«Если посмотреть на госпредприятия не только как на источник прибыли, но и как на государственный бизнес, который является социально ответственным, то повышение цен в погоне за прибылью в то время, когда вырос уровень безработицы, это не только очень негуманно, но и социально неоправданно. Еще несколько дней назад правящие были возмущены роскошными автомобилями, которые якобы были куплены бизнесом на средства государственной помощи, но закрыли глаза на положение своих, то есть неприкасаемых, которые процветают на государственных предприятиях. В глазах обычных людей оба мародерствуют, и никакие «ни при чем» этого не скроют», – написал Р.Карбаускис.

Лидер «крестьян» напомнил, что в прошлом году было объявлено, что зарплата менеджера Litgrid со всеми надбавками в зависимости от результатов деятельности компании больше, чем у президента, а зарплата менеджера другой энергетической госкомпании, Ignitis, с такими же надбавками почти равняется зарплате президента.

«В госсекторе это самые высокие зарплаты. И зарплаты энергетиков и дальше будут расти не потому, что они хорошие менеджеры, а за счет жителей. Тех, для кого ежемесячный доход свыше девяти тысяч, пусть даже и «на бумаге», даже во сне не снится», – написал Р.Карбаускис.

Рамунас КАРБАУСКИС, глава партии «Союз крестьян и зеленых Литвы»